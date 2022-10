BARON, Yolande Paradis



" Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. "- Jean d'OrmessonC'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le départ soudain de notre mère, le 17 octobre 2022 à Lévis, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu Maurice Baron. Native de Saint-Étienne-de-Lauzon, elle a demeuré à Saint-Agapit jusqu'en 2019. Elle était la fille de feu Laval Paradis et de feu Marie-Blanche Bussières. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, ses gendres et ses petits-enfants: Mario et sa fille Noémie (Pier-Luc Bernier), Jocelyne et Michel Couture et leur fille Mélina (Gabriel Lachance), Marthe et Jacques Fillion et leurs filles Elsa (Frédéric L.-Pagé) et Corinne (Nelson Bergeron) ainsi que Nathalie et Olivier Neau et leurs fils Maxime et Baptiste. Ainsi que ses deux arrières petits-enfants: Théo et Alice Pagé, ses trésors. Sans oublier ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis: feu Raymond, Réal (feu Louise Desrochers, Monique Michaud), Gisèle (feu Roger Nadon), Aline (Benoit Garneau), André (Nicole Gagnon), Camil (Danielle Bouchard) et Jean-Guy (Lise Huot). Sont également laissés dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baron: Gérard Baron (feu Cécile Laroche), Roland Baron (Hélène Lacasse) feu Georges Baron et feu Marguerite Baron (sœur du Bon Pasteur) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Également, elle laisse, ses amis du Quartier Sud, où elle habitait depuis deux ans et avec lesquels, elle est restée active jusqu'à la toute fin. La famille vous accueillera auà compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire