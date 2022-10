BRETON, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2022, est décédée à l'âge de 63 ans, madame Monique Breton, conjointe de monsieur Yvon Lapointe. Elle était la fille de monsieur Gérard Breton et de madame Thérèse Lapierre. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint monsieur Yvon Lapointe; ses enfants: Karine (David Pouliot), Anthony et Laurence (Jean-Marc Duhamel); ses petits-enfants: Félix, Zoé, Charles et Louis. Elle laisse également dans le deuil ses parents monsieur Gérard Breton et madame Thérèse Lapierre; ses frères et sœurs: Christiane (Raynald Isabel), Lise, France (Yvon Laflamme), Brigitte (feu Yves Lemieux), Daniel et Marilyn (Pierre Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Nicole (Raynald Turgeon), Christiane, Monique (Gaétan Langlois), Denis (Francine Bouchard), Serge (Diane Dion) et Rénald (Johanne Godbout); ainsi que ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire