ROCHETTE, Jacques



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 10 octobre 2022, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jacques Rochette, époux de madame Lisette Laforest, fils de feu madame Justinia Garneau et de feu monsieur Magella Rochette. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 13 h.La mise en terre suivra au cimetière Mont-Marie. Outre son épouse, madame Lisette Laforest, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Alain et Nelson; son frère feu Jean-Claude (Micheline Lafontaine); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Laforest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence St-Joseph pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.