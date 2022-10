AUCLAIR, Serge



À Québec, le 10 octobre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Serge Auclair, fils de feu dame Marcelle Rioux et de feu monsieur David Auclair. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses sœurs bien-aimées: Gabrielle et Pauline (André Filteau); ses nièces: Caroline Gagné et Catherine Dussault (Daniel Bouchard); ses petites-nièces et petits-neveux: Élodie Arteau, Jacob, Nathan et Flora Bouchard; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, de nombreux amis et collègues de travail. La famille désire remercier le personnel du département d'hématologie et d'oncologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca. Il était le meilleur des frères et toujours présent pour sa famille et ses amis. On t'aime très fort, va rejoindre tous ceux que tu aimes.