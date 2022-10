PILOTE, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 octobre 2022 à l'âge de 79 ans est décédé Monsieur Michel Pilote fils de feu Henri Pilote et de feu Suzanne Huot. Il demeurait à Beauport autrefois de St-Rédempteur. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Micheline (feu Jocelyn Demers), Diane; ses neveux: Simon Demers et Sylvain Demers (Lyne Caron), sa filleule Sandra Lefrançois Demers (William Bédard), sa tante Jeannine Huot, ainsi que plusieurs cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les équipes des soins palliatifs du CLSC Orléans et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.