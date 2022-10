BURRIDGE, Michelle Huot



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Michelle Huot, épouse de monsieur Allan Burridge. Elle était la fille de feu dame Antonia Breton et de feu monsieur Jules Huot. Elle demeurait à Shannon.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.suivi d'une réception. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Allan; ses enfants: Andrew (Michele Bédard), Jennifer (Sébastien Allard) et Myriam; ses petits-enfants: Andréa Burridge, Mackenzie et Oliver Allard; ses frères et sœurs: Ghislaine (feu Pierre Beaupré), feu Jean-Marc (Thérèse Richard), Louise (feu Jacques Sirois), feu Gaston (Lise Coulombe) et Jacques (Christine Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Burridge, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.