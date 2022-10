SAVARY, Madeleine Chouinard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 octobre 2022, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédée entouré des siens madame Madeleine Chouinard, épouse de monsieur Denys Savary, fille de feu madame Yvonne Camiré et de feu monsieur Zénophile Chouinard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 17 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son époux Denys Savary; ses enfants: Denys (Marie-Claude Robichaud), Richard (Caroline Langlois), Jean (Sophie Moreau); ses petits-enfants: Malik et Nolan Savary; ses beaux-frères et belles-sœurs: Pierre Savary (Lise Parent) André Savary (Élisabeth Michaud) Gaston Savary Aline Léger) Jacques Savary (Line Deschenes) Francine Savary (feu Michel Drolet); ses neveux et sa nièce: Mary-Éve, Dominic et François; la famille Camiré: feu Cécile (feu R. Simon, feu G Caron), feu Alfred (feu I. Moreau), feu Arthur (feu P. Morin), feu Marie (feu A. Sylvain), feu Alby (feu R. Asselin), feu Jean-Paul (feu T Beaudet, feu A. Simonsen), feu Laurence (feu C. Morissette) feu Henri (Yvette Boudreau) feu Roland, feu Françoise (feu A. Moreau). La famille tient à remercier les infirmières et les auxiliaires du E5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.