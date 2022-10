TREMBLAY, Suzanne



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 7 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Suzanne Tremblay, fille de feu madame Alice Richard et de feu monsieur Achille Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Bégin, Légaré et Tremblay, ses cousins et cousines des familles Richard et Tremblay ainsi que ses amies. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 16h à 17h15.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à cancer du sein.