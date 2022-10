CINQ-MARS, Jacqueline Audet



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 octobre 2022, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Jacqueline Audet, épouse de feu monsieur Fernand Cinq-Mars. Elle était la fille de feu monsieur Albini Audet et de feu dame Olémine Duclos. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance une heure avant la liturgie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants et ses belles-filles : Alphé, Lise, Claude (Linda Caron) et Justin (Sylvie Duquette); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère et ses belles-sœurs : Bertrand (Rachel Sirois), feu Aurèle (Jeannine Gosselin), feu Clermont (Louisette Lessard) et feu Jean-Guy (Anna Côté). Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée : feu Lucie Audet (feu Albert Lachance), feu Fernande Audet (feu Félix Guérard), feu Gabrielle Audet (feu Robert Guérin), feu Denis Audet (Georgette Lachance), feu André Audet (feu Olivette Lachance), feu Denise Audet (feu Jean-Marc Fournier), feu Henri Cinq-Mars (feu Corrine Provençal), feu Jeannette Cinq-Mars (feu Paul Rousseau), feu Cécile Cinq-Mars (feu Joseph L'Heureux) et feu Gérard Cinq-Mars (feu Marie-Blanche Paquet). Elle quitte également ses bons amis(es) des Jardins de la Côte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte. Les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers notre mère Jacqueline lui ont apporté une belle qualité de vie dans ces lieux. Merci à vous tous.