TURGEON, Thérèse Brousseau



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 octobre 2022, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée dame Thérèse Brousseau, épouse de feu monsieur Alfred Turgeon, fille de feu Wilbrod Brousseau et de feu Anna Bourret. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 5 novembre 2022 de 10 h à 13 h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses 5 enfants: Jean-Claude (Micheline St-Denis), Jocelyne (Gilles Robitaille), Jean-Yves (Johanne Robert), Johanne (Jean-Guy Giguère) et Linda (Daniel Dagenais); ses 9 petits-enfants: Martin Turgeon, Claudine Turgeon (Stéphane Ouellet), Nadia Robitaille, Patrick Robitaille, Benoît Turgeon (Mireille Gauvin), Andréa Turgeon (Sylvain Lacasse), Isabelle Giguère (Patrick Bouchard), Maxime Dagenais (Emilie Fournier), Audrey Dagenais, ainsi que 11 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et sœurs: Léopoldine (Antoine Vallières), Juliette (René Savard), Paul (Marguerite Proteau), Simone (Omer Savard), Roland (Marie-Rose-Rosa Jobin), Lucienne (Alfred Bussières ), Marcel (Rachel Jobin) et Laurette (Laurent Turcotte); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Turgeon: Lydia, Adélard (Alphonsine Boissonneault), Léa, Onésime (Adélia Chassé), Omer (Yvonne Malaison), Arzélia (Josaphat Therrien), Arthur (Rita Simoneau), Alexina (Rosaire Vachon), Rosalia (Henri Dubois) et Emilia (Roméo Couture). La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Chambrière (Arrondissement Vanier) ainsi qu'à l'hôpital du-Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.