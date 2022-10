LAROCHELLE, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé moniseur Roger Larochelle, époux de madame Denise Roy. Il était le fils de feu Léo Larochelle et de feu Rose-Anna Labonté. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Anselme de Bellechasse. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Gaétane Paradis), Denis et André; ses trois petits-enfants : Manon (Dany Gosselin), Tommy et David (Marie-Ève Pelletier); ses trois arrière-petits-enfants : Brian, Miledy et Madison; son frère: Gérard et sa sœur Rolande (feu Gérard Ruel). De la famille Roy : ses beaux-frères et belles-sœurs : Paul-Émile (Claudette Beaudoin), Loraine (Jean-Claude Breton), Daniel (Micheline Pépin), feu Marcel, Marc-André (Carmen Aubé), Alain, Francine (Gilles Tremblay), feu Richard, Raymond (Line Chamberland), Céline (feu Gérard Renaud), Lucie (Marial Morin) et Gaétan (Patsy Smith). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci spécial au personnel du Pavillon Sékoïa et de l'équipe du 7e étage en cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Anselme. La famille vous accueillera à lale vendredi 28 octobre 2022 de 19h à 22h et le samedi 29 octobre 2022 à compter de 9h.