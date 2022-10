BLAIS, Renée



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 octobre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Renée Blais, fille de madame Françoise Beaudet et de feu monsieur Claude Blais. Elle demeurait à Québec.Outre sa mère Françoise, elle laisse dans le deuil sa sœur Danièle (Majed Asmar), ses sœurs de cœur Nicole et Rolande, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de la maison Michel-Sarrazin pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.