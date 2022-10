BEAUDOIN, Adrienne



Au CHSLD Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Adrienne Beaudoin, épouse de feu monsieur Marcel Beaulieu, fille de feu Napoléon Beaudoin et de feu Émilia Nolet. Elle demeurait autrefois à St-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Réal Montreuil (Marlène Villeneuve), Colette Montreuil (feu Normand Guertin) et Jean-Claude Beaulieu (Danielle Bélanger); ses petits-enfants : Sophie (Marc-Antoine Duhaime) et Sylvain (Véronique Parent), Emy (Carl Provost), David (Ariane Nadeau) et Maxime (Gabrielle Côté); ses arrière-petits-enfants : Camille, Olivier, Gabriel, Thomas, Ally et Matteo; Éric Guertin (Myriam Lamarao); sa soeur, ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Juliette Beaudoin (feu Laurent Gamache), Bertrand Lemoyne (feu Pauline Beaudoin), Doris Beaulieu (feu Gaston Boucher), Marc Beaulieu (Claudette Paquet) et Lise Beaulieu (feu Réal Poisson); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du CHSLD Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 6 novembre à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".