«C’est un rêve d’enfance qui se réalise pour moi» - Nicolas Beaudin

Acquis dans une transaction par le Canadien mercredi, Nicolas Beaudin a fait un trajet de 14 heures en voiture pour arriver à temps à son premier entraînement avec le Rocket de Laval, jeudi matin, à la Place Bell.

Même s’il avait les traits tirés, Beaudin était heureux et soulagé de se retrouver avec l’organisation montréalaise. Pour lui, c’est un nouveau départ dans le hockey professionnel.

Les agents de Beaudin travaillaient sur le dossier avec les Blackhawks depuis plusieurs mois.

«On ne voyait pas vraiment pas d’avenir pour moi à Chicago et je ne pense pas que les Hawks en voyaient un avec moi, a expliqué Nicolas Beaudin. Je pense qu’on devait faire une transaction. Je suis heureux d’être à Montréal.

«C’est un mélange d’émotions qui m’anime. C’est un rêve d’enfance qui se réalise pour moi qui est originaire du Québec.»

Après le congédiement de Stan Bowman, le Québécois a senti un changement de ton à son endroit.

«Je n’étais pas très haut dans la hiérarchie des défenseurs de l'organisation avec le nouveau directeur-général Kyle Davidson, a ajouté Beaudin. J’ai senti que je n’étais plus vraiment dans les plans.

«Ils voulaient changer un peu la philosophie avec des défenseurs plus gros et plus physiques.»

Un défenseur plus complet

Beaudin ne regrette pas son séjour de trois saisons dans l’organisation des Blackhawks. Il estime qu’il est devenu un défenseur plus complet.

«Ils parlaient beaucoup de la zone défensive et de jouer sans la rondelle, a souligné Beaudin. Je suis devenu un choix de première ronde en raison de mon jeu avec la rondelle.

«Je ne veux rien dire de méchant contre les Hawks. Ils développent des joueurs, mais ça n’a pas fonctionné pour moi. Par contre, je suis devenu un meilleur défenseur dans les deux sens de la patinoire.»

De plus, les Blackhawks viennent d’échanger un autre de leurs anciens choix de première ronde. C’est la norme depuis l’entrée en scène de Davidson.

«Ce n’est jamais le fun de voir une équipe abandonner sur toi, souligne Beaudin. Par contre, le directeur-général (Bowman) qui m’avait sélectionné n’est plus là. Je n'ai pas de remords. Je suis ici maintenant et je suis prêt à passer autre chose.»

En évoluant à Laval, il pourra jouer devant sa famille et ses amis sur une base régulière. Il sent qu’il se retrouve au bon endroit pour la suite de sa carrière.

«La philosophie du Canadien avec les jeunes est très bonne. Je suis proche de la maison. J’ai reçu un message texte de Nick Suzuki qui m’a souhaité la bienvenue dans l’organisation. Ça fait chaud au coeur.»

Congestion à la ligne bleue

Avec le Rocket, Beaudin se retrouve avec une équipe qui a une escouade de neuf défenseurs en santé. Un beau casse-tête pour l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

«On va essayer de voir où Nicolas pourrait cadrer avec notre équipe, a-t-il souligné. Ce n’est pas un joueur que je connais très bien.

«Je sais qu’il a eu de bonnes années dans le junior et c’est un haut choix au repêchage. C’est un jeune avec beaucoup d’habiletés.»

Houle va tenter relancer la carrière d’un espoir qui était bien coté il n’y a pas si longtemps.

«On va essayer de voir si on peut exploiter ses forces, a ajouté l’entraîneur du Rocket. C’est important de lui donner une nouvelle chance.»