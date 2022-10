Chemin Roxham: le Bloc veut que la ministre Joly intervienne auprès de Blinken

Le Bloc québécois demande à la ministre Mélanie Joly d’aborder la renégociation de l’Entente des tiers pays sûrs avec son homologue américain Anthony Blinken lors de sa visite au Canada.

Cette discussion devrait aboutir à une renégociation de l’Entente afin de «régler une fois pour toutes le dossier du chemin Roxham», a réclamé le porte-parole en Immigration du Bloc, Alexis Brunelle-Duceppe dans une lettre destinée à la ministre.

«En cas de refus par votre homologue de renégocier l’Entente sur les tiers pays sûrs et en l’absence d’engagements clairs, nous vous demandons de simplement suspendre l’Entente — tel que prévu par le texte», a expliqué le député.

Le gouvernement fédéral assure que l’Entente, qui empêche le refoulement de toute personne traversant la frontière canado-américaine à un endroit irrégulier, est déjà en processus de renégociation.

AFP

Or, il existe un flou complet autour de ces renégociations, laissant planer un mystère sur la stratégie et les objectifs du gouvernement dans le dossier.

«Votre gouvernement ne cesse de nous répéter depuis des années qu’il travaille à moderniser l’Entente sur les tiers pays sûrs afin de régler la brèche qui permet l’existence du chemin Roxham comme point de passage, mais vos gestes démontrent l’inverse», a écrit M. Brunelle-Duceppe dans sa missive. «Vous n’êtes pas sans savoir que les entrées irrégulières entraînent des répercussions énormes pour le Québec, qui se retrouve à accueillir plus de 98 % de ces entrées.»

Le député de Lac-Saint-Jean souligne que «les Québécois ont plutôt fait preuve d’une bienveillance exemplaire» puisqu’«aucun parti politique ne s’est attaqué à ces réfugiés, aucun parti politique n’a tenté de marquer des points à leur détriment».

«Mais cela ne veut pas dire que la situation n’est pas anormale. Au Bloc Québécois, nous croyons que les réfugiés devraient être accueillis dans des postes frontaliers officiels plutôt que par agents de la GRC sur des chemins de terre», a-t-il ajouté.

Il est attendu que le secrétaire d’État Anthony Blinken et la ministre Joly discutent de la Guerre en Ukraine et de la crise à Haïti, en plus d’aborder les enjeux économiques liant les deux pays.

L’Entente sur les tiers pays sûrs pourrait être un sujet de discussion, mais peu de signes laissent présager un tel scénario à l'heure actuelle.