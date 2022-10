Comment composer avec quelqu’un qui boude?

Ma mère a toujours été boudeuse. Quand nous étions jeunes mon frère et moi, elle pouvait rester muette plusieurs jours, avant de pardonner à notre père ce qu’il avait pu dire de blessant pour la mettre dans cet état. Mais comme il avait une patience d’ange, il ne se laissait jamais démonter, attendant patiemment qu’elle revienne à de meilleurs sentiments envers lui. Ce qui arrivait en général plus vite quand il allongeait quelques billets pour qu’elle s’achète une robe ou une paire de chaussures.

Bien sûr qu’elle nous a quelquefois boudés, mon frère et moi, quand on était jeunes. Mais avec nous, elle revenait vite à la raison. Comme si elle prenait conscience que nous n’étions pas équipés pour faire face à ça. Au décès de notre père, elle s’est trouvée à perdre son punching bag de service, et comme sa peine était grande et sincère, puisqu’ils se sont adorés, ces deux-là, on n’a pas pris ombrage de ses sautes d’humeur, et on passait l’éponge.

Mais après trois ans de ce régime quasi de terreur, lui et moi ainsi que nos conjoints respectifs, on en a ras le bol de se faire mettre en pénitence de façon récurrente, sans qu’on sache jamais pourquoi cette punition nous frappe. Parce que j’oubliais de vous dire que jamais elle ne donne la véritable raison de son mécontentement. Elle revient de bonne humeur d’un coup et il faut la prendre comme ça.

Mais c’est dur sur le moral de se faire éjecter comme ça subitement de l’univers de quelqu’un, et elle ne le fait qu’avec moi et mon frère ; avec les autres, ses petits-enfants, mon mari et le chum de mon frère, elle continue de leur parler comme si de rien n’était. Pensez-vous que pour elle, mon frère et moi on est devenus sa soupape de remplacement depuis que notre père n’est plus là ? Et si oui, comment on devrait s’y prendre pour lui faire cracher le morceau tout de suite et s’éviter les semaines de pénitence ?

Une fille qui parle aussi pour son frère

Il est reconnu que les personnes qui boudent sont en général des gens incapables d’exprimer leurs émotions. Au lieu de dire en mots ce qui les dérange, elles gardent tout en dedans, et leur silence buté rend l’autre automatiquement coupable de quelque chose qu’il ignore avoir fait et dont il ne peut s’excuser pour être pardonné et ramener la situation à la normale.

Comme votre mère a une longue habitude de ce type de comportement, il serait étonnant qu’elle en change, rendue à son âge. De plus, comme votre père a toujours enduré ce mauvais côté d’elle sans rien dire, juste en attendant qu’elle revienne d’elle-même à de meilleurs sentiments, il serait surprenant qu’elle fasse le moindre effort pour changer son modus operandi.

Ce que vous pouvez faire cependant l’un et l’autre, c’est de refuser de la voir quand elle se braque, en lui disant simplement « On se reverra, maman, quand tu te sentiras mieux ». L’obligation qu’elle sentira ainsi d’être plus amène envers vous si elle veut vous revoir avec vos proches, risque de raccourcir les périodes de pénitence qu’elle vous impose régulièrement.