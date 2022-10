Confinement dans une école de Terrebonne: accusée pour avoir voulu tuer sa collègue

Une éducatrice au service de garde d’une école primaire de Terrebonne s’est présentée armée d’un couteau lundi dans le but avoué de tuer une consœur sur qui elle faisait une «fixation», selon les policiers.

Megan Petitclerc, 19 ans, a été accusée de tentative de meurtre, de harcèlement criminel, de port d’arme dans un dessein dangereux et de méfait mardi au palais de justice de Laval. Elle demeure détenue et devra subir une évaluation psychologique. Elle n’a aucun antécédent criminel.

Photo tirée de Facebook Megan Petitclerc, 19 ans

En début de semaine, celle qui travaillait depuis peu comme éducatrice au service de garde aurait été aperçue avec un couteau rétractable dans les mains alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de l’école Jean-De La Fontaine, située sur la rue de l’Église. Une collègue bénévole est parvenue à la convaincre de sortir à l’extérieur.

Confinement dans les classes

Pendant ce temps, un message général a été fait dans les interphones de l’école afin de déclencher le protocole de confinement. Tous les élèves et les employés sont demeurés enfermés dans divers locaux verrouillés jusqu’à ce que la menace soit levée.

Dehors, Megan Petitclerc serait devenue «désorganisée», selon les autorités. Elle aurait notamment percé les pneus d’une voiture qui se trouvait à proximité avec son couteau. Elle aurait ensuite poursuivi son chemin, à pied, jusqu’à la rue voisine. C’est à cet endroit que les policiers l’ont intercepté, vers 10 h.

«Elle s’est montrée très collaborative du début à la fin avec nous», a indiqué le capitaine Joel Lamarche, porte-parole de la police de Terrebonne.

Des aveux

La jeune femme aurait en effet passé aux aveux lors de l’interrogatoire, en expliquant avoir fomenté un plan dans le but de poignarder à mort sa collègue de travail, selon la police. Elle aurait raconté aux enquêteurs qu’elle aurait fait une «fixation» sur elle.

«Le lien entre elles est toutefois flou. Elles n’ont pas vraiment eu de contact ensemble. Se sont parlé en tant que collègues quelques fois, mais rien de plus. Il ne semble pas non plus y avoir de conflit entre elles», a ajouté le capitaine Lamarche.

Aucun élève ni autre membre du personnel n’aurait été visé par ces menaces, confirment les autorités, bien que certains ont peut-être pu apercevoir l’accusée armée de son couteau.

«La bénévole qui a convaincu l’accusée de sortir dehors parlait assez fort pour que les gens autour comprennent et déclenchent le protocole de confinement, explique le capitaine Lamarche. N’eût été son intervention, il aurait pu se produire quelque chose de bien plus grave.»

Équipe de soutien

Le Centre scolaire des Affluents, qui gère l’établissement, a déployé une équipe de soutien à l’école depuis lundi.

«Rien dans les antécédents et les agissements de cette personne ne pouvait nous laisser présager ce genre de situation», a déclaré Éric Ladouceur, coordonnateur aux communications au Centre scolaire, qui confirme à la fois le renvoi de Megan Petitclerc.

– Avec la collaboration de Laurent Lavoie