Crise de la santé au Québec: causes et solutions

Comme d’habitude, nos hôpitaux sont en pleine crise. Pourquoi? Un comité se penche sur la question. Comme s’il s’agissait d’un grand mystère.

La première raison est très simple: nous avons beaucoup moins de médecins par habitant que la plupart des pays de l’OCDE.

En moyenne, les pays de l’OCDE comptent 3,6 médecins par mille habitants. Le Canada se classe au 31e rang, bien en dessous de la moyenne, avec 2,7 médecins par mille habitants. Le Québec, avec ses 22 581 médecins actifs et ses 8 602 335 habitants (2021), possède 2,63 médecins par mille habitants.

On peut se consoler en constatant que les États-Unis n’ont que 2,5 médecins par mille habitants. Mais qui, hormis des pays en voie de développement, vise un système médical similaire à celui des États-Unis?

La pénurie de médecins est visible. Combien de fois arrive-t-il qu’à l’urgence des hôpitaux, en dehors des heures de travail normales, il n’y ait qu’un seul médecin de garde pour une salle d’attente remplie de patients?

Augmenter les quotas

En 2021, en France (3,2 médecins/1000 habitants), le gouvernement a décidé d'augmenter les quotas des étudiants en médecine. Ces quotas étaient en vigueur depuis 20 ans. Résultats, la France pourrait atteindre la moyenne de l’OCDE vers 2035. En attendant, sa population souffre.

Mais ici, les quotas ont été à peine augmentés. Et en plus, certaines universités, comme McGill, diplôment des médecins dont une partie va pratiquer hors du Québec.

Par ailleurs, la rémunération des médecins et leurs conditions fiscales sont à ce point avantageuses, en particulier chez les spécialistes, que beaucoup peuvent facilement couper une journée de travail dans la semaine et prendre de très longues vacances sans que leurs revenus en souffrent trop. Or, ces congés diminuent d’autant la disponibilité des médecins.

Autres causes

Vous voulez d’autres causes? Les femmes prennent des congés de maternité plus longs que les congés de paternité des pères. Or, les femmes médecins forment près de 54% de l’ensemble des médecins actifs. Une proportion appelée à croître, puisque parmi les médecins âgés entre 25 ans et 29 ans, plus de 72% sont des femmes. (Cette inégalité est d’ailleurs scandaleuse.)

Enfin, la population vieillit rapidement. Heureusement, le nombre de personnes âgées devrait plafonner d’ici une dizaine d’années.

Solutions

Quelles sont les solutions? Il en existe plusieurs. En voici quelques-unes.

À long terme, il faut former beaucoup plus de médecins. À moyen terme, le gouvernement doit ajouter des lits d’hôpitaux dans les grandes villes. À court terme, il faut obliger les médecins à pratiquer à l’urgence lorsque des crises surviennent. Les médecins qui travaillent dans le privé devraient aussi en être obligés – même davantage que les autres. Et durant ces heures à l’urgence, ces médecins privés devraient être considérés comme des médecins publics et rémunérés comme tels. Idem pour les infirmières privées.