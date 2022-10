DOYON, Madeleine Bilodeau



Au Centre Paul-Gilbert, le 17 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Madeleine Bilodeau, épouse de feu Fernand Doyon. Elle demeurait à Lévis secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Francine Pelletier), Gérald (Denise Gosselin), Romuald (Lisette Boucher), Denis (Paule Mailly) et Linda (Mario Pichette); ses petits-enfants : Karine (Jean-Philippe Thibodeau) et Caroline Doyon, Cindy et Julie (Benoît Corneau) Doyon, Michaël (Catherine Boivin), Sabrina et Stéphane Doyon, Maryse Pichette (Tommy Fortier); ses arrière-petits-enfants : Isaac, Louis, Alexis, William, Anna, Philippe, Mathéo, Liam, Noah, Audrey, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Bilodeau et Doyon ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre Paul-Gilbert (secteur Oasis) pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h.