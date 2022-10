ROSEBERRY, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Michel Roseberry, survenu à Québec le 14 octobre 2022. Il était le fils de feu Violette Dumas et de feu Laurier Roseberry. Il habitait à Québec.Monsieur Roseberry laisse dans le deuil son fils unique Jimmy; ses frères et sœurs : Gerry, Gilles (Louise Pothier), Claude (Nancy Sanfaçon) et Caroline; la mère de Jimmy Chantal Beaudet; son ancien beau-frère et ami Benoit Séguin; sa filleule Alyson Séguin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Yvon et son beau-frère Réjean Chevigny.