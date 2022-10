FRENETTE, Cécile Cinq-Mars



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin-de-Desmaures, le 7 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Cécile Cinq-Mars, épouse de feu monsieur Gérard Frenette. Elle était la fille de feu dame Rose-Anna Racine et de feu monsieur François Cinq-Mars. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses filles Claire et Johanne (Denis Lachance); ses 2 petites-filles si précieuses: Maude (Dany S. Lambert) et Laurie-Anne; ses arrière-petits-enfants: Anthony et Emma. Elle était la sœur de feu Henri Racine (feu Rose-Anna Déry), feu Adrien Racine (feu Corrine Duchesneau), Marie (feu Ernest Durand), feu Alphonse (feu Charlotte Neaud), feu Rita (feu Lucien Therrien), feu Gérard (feu Angélina Paquet), feu Oscar, feu Pierre (feu Marie Aimée Gignac), feu Jean-Louis (Rita Ruel), feu Germaine (feu Marcel Renaud), Jeanne, feu Béatrice (feu Jean-Paul Gignac), Rosaire (Denise Lafôrest), feu Laurent (Micheline Jobin), feu Joseph (feu Monique Fréchette) et feu Eugène. Elle était la belle-sœur de feu Jos Légaré (feu Adrienne Ouellet), feu Georges Légaré (feu Jeannette Bourgault), feu Roland (feu Marguerite Rhéaume), feu Philippe (feu Thérèse Larrivée), feu Germaine (feu Alcide Huard) et feu Cécile. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier sa fille Claire et ses 2 petites-filles: Maude et Laurie-Anne qui ont pris soin de Cécile durant ces 7 dernières années où la maladie, la démence à corps de Lewy a eu un contrôle sur sa vie au quotidien. Nous tenons à remercier également le personnel de l'équipe de soins de Vigi St-Augustin pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.