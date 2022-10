Drainville doit reconnaître que l’école à trois vitesses est nuisible, dit Ruba Ghazal

Le nouveau ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, doit reconnaître que le système scolaire québécois à trois vitesses est nuisible et en fait le plus inégalitaire au pays, plaide la députée solidaire Ruba Ghazal.

La députée de Mercier fera face à l’ex-animateur de radio à l’Assemblée nationale. C’est elle qui portera les dossiers de l’éducation pour Québec solidaire.

Déjà, elle prévient son vis-à-vis qu’il doit «regarder la réalité en pleine face» et reconnaître l’existence d’un réseau à trois vitesses: l’école privée ainsi que les programmes publics particuliers pour les plus forts issus des milieux favorisés, et les classes régulières pour les autres.

Lors de son passage à l’émission de Paul Arcand la semaine dernière, le ministre Drainville a nié l’existence de ces trois types d’écoles au Québec. «Moi je pense que les projets particuliers à l’école publique, c’est un plus», a-t-il dit, avant d’ajouter que la réduction du financement des établissements scolaires privés n’est pas au menu de son gouvernement.

Ruba Ghazal estime qu’on doit réduire les inégalités socio-économique, pas les augmenter.

«Un jeune qui vient d’un milieu très défavorisé, s’il va à l’école régulière, pas de projets particuliers, encore moins au privé parce que ses parents ne peuvent pas, ce qu’on est en train de faire, c’est de reproduire les inégalités parce que les chiffres nous disent que les enfants qui vont dans les écoles régulières, très peu d’entre eux, c’est une minorité qui va continuer au collégial et à l’université», déplore la solidaire.

Promesse rompue

En laissant ce système à trois vitesses se développer, on a rompu la promesse que le Québec avait fait après le rapport Parent il y a 60 ans d’égalité des chances à tous les enfants, insiste-t-elle.

Jeune immigrante, Ruba Ghazal a fréquenté l’école publique, qui a joué un rôle fondamental dans son intégration à la société québécoise. À l’époque, le Québec avait la réputation d’offrir une éducation publique et gratuite de qualité. C’est pour cette raison que ses parents avaient choisi l’école publique.

Désormais, notre système d’éducation est «le plus inégalitaire de tout le Canada», se désole-t-elle. «Aujourd’hui, des parents comme les miens, est-ce qu’ils auraient fait le même choix avec la qualité de nos écoles publiques régulières en ce moment? Je ne suis pas certaine».

Pas de tests

Selon QS, les parents ne devraient pas avoir à payer pour les programmes particuliers de sports, d’arts ou d’études internationales offerts dans des établissements publics.

Les enfants ne devraient pas non plus avoir à passer un test d’admission pour y entrer. «Il n’y a pas de raisons qu’un enfant pauvre d’Hochelaga-Maisonneuve ou de Parc-Extension n’ait pas lui aussi excès à un programme particulier de sport, de théâtre, de langue, de musique, il faut que ce soit accessible à tout le monde», plaide la députée.

Les écoles privées doivent également revenir dans le giron public, jugent les solidaires. Les établissements qui souhaitent demeurer privés devraient se passer d’argent public.

Le fait que Bernard Drainville ne provient pas du milieu de l’éducation ne choque pas Ruba Ghazal, qui laisse la chance au coureur. Mais il a beaucoup de pain sur la planche, avec la grave pénurie de profs et de personnel de soutien et la vétusté des établissements scolaires. «(Jean-François) Roberge vient du milieu, il a déçu tout le monde», souligne-t-elle.

