REYNOLDS, Graham



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Graham Reynolds, survenu à Québec le 2 octobre 2022. Il était le fils de feu Isabel Frances Woodford et de feu Frank Henry Reynolds. Il habitait à Québec depuis son arrivée de l'Angleterre en 1961.Il laisse dans le deuil ses filles : Jo Bishop (Steve Lloyd, feu David Bishop) et Nancy Reynolds (feu Eric Timmons); ses petits-enfants : Nick Bishop (Melissa Bunn), Michelle Lee (Mike Lee) et Katrine Timmons; ses arrière-petits-enfants : William Bishop, Hugh Bishop et Lucy Lee ainsi que plusieurs cousins et cousines en Angleterre. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à toute l'équipe du Jeffery Hale ainsi que l'équipe de l'unité des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison du Marin, téléphone : 418 692-3376, maisondumarin@live.caNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.