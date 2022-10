Photo courtoisie

En offrant des services d’aide à l’emploi de même que des services d’orientation professionnelle visant un retour aux études, Étape emploi a remis dernièrement, en partenariat avec Patrick Ouellet, pharmacien propriétaire du Pharmaprix de Beauport, deux bourses de 500$ à deux femmes qui ont fait preuve de détermination et de courage en retournant sur les bancs d’école, un défi de taille. Grâce à la générosité de Patrick Ouellet, Étape emploi a reçu plus de 20 000$ dans les neuf dernières années pour soutenir les femmes à différentes étapes de leurs parcours. Pour en connaître davantage sur Étape emploi: etape-emploi.ca. De gauche à droite sur la photo : Patrick Ouellet, pharmacien propriétaire du Pharmaprix de l’arrondissement de Beauport; les boursières Malika El Fakili, étudiante au DEP en assistance dentaire, et Mélidie Tran, adjointe administrative et étudiante au AEC en bureautique, et Sylvie Chouinard, conseillère en orientation à Étape emploi.

Une formule appréciée

Le 16e Souper et vins d’importation privée de la Fondation du Patro de Charlesbourg, présenté sous une formule renouvelée pour une deuxième année, se tiendra le mardi 22 novembre, dès 17h à la Salle Montaigne du Cégep de Limoilou, campus Charlesbourg (Entrée 2). Les étudiants en technique de gestion d’un établissement de restauration et en gestion hôtelière assureront la préparation du repas (un quatre services avec accord de vins d’importation privée) et le service aux tables sous la supervision de leur enseignant, Jean-François Bédard. Les fonds amassés contribueront à la poursuite de la mission du Patro dans la communauté, auprès des jeunes, des adolescents, des personnes aînées et des familles défavorisées. Achats et dons via le site au: jedonneenligne.org/fondationpatrocharlesbourg/VF2022/

Collecte verte réussie

Soutenue par la Caisse Desjardins des Rivières de Québec et appuyée par des bénévoles et de plusieurs partenaires, la Collecte verte a réussi son retour (après une absence de deux ans) le 16 octobre dernier au Carrefour Chauveau alors que près de 800 personnes se sont déplacées pour déposer près de six tonnes de pièces informatiques et électroniques désuètes. Cette 21e Collecte verte a été réalisée lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets (sqrd.org) pour rappeler à tous que le geste le plus environnemental est la réduction à la source. C’est maintenant plus de 431 tonnes de déchets qui ont été détournées de l’enfouissement depuis 2010. À noter que l’événement sera de retour le 23 avril 2023. Sur la photo de gauche à droite: Myriam Roberge-Dion, de l’agence du Vent du Nord Communications; Marcel Rivard, président de l’organisme Les Collectes Vertes et Karine Lemieux, conseillère vie associative active de Desjardins.

En souvenir

Le 27 octobre 1922. La marche sur Rome des bandes armées de Benito Mussolini, dites chemises noires, force la démission du gouvernement italien. Ce n'est pas directement par cette marche que Mussolini accède au pouvoir, mais plutôt du fait que les dirigeants du gouvernement en place le lui confient. Cette victoire politique des fascistes entraîne de fortes répercussions sur l'organisation de l'État italien avec l'instauration de la dictature fasciste dès 1925.

Anniversaires

Gilles Vigneault (photo) auteur-compositeur-interprète du Québec, 94 ans; Guildo Griffin, propriétaire de Studio Party Time; Francis Léonard, Alter&Go Marketing-Média inc., 56 ans; Simon LeBon, chanteur de Duran Duran, 64 ans; Érick Rémy, ex-chroniqueur artistique et animateur (radio et télé), 64 ans; Paul Rivard, de la chaîne TVA Sports, 66 ans; Christine Lamer, comédienne québécoise, 69 ans; Roberto Benigni, acteur et metteur en scène italien, 70 ans.

Disparus

Le 27 octobre: 2020, Régis Lévesque (photo), 85 ans, célèbre promoteur de boxe québécois; 2018, Vichai Srivaddhanaprabha, 61 ans, propriétaire du club de football de Premier League Leicester City à partir de 2010; 2015, Albert Brie, 89 ans, écrivain humoriste québécois; 2014, Daniel Boulanger, 92 ans, écrivain français; 2012, Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais, et ancien leader du groupe Velvet Underground; 2010,Pierre Boutet, 85 ans, ténor natif de Québec et réalisateur à l'antenne classique de la radio de Radio-Canada; 2008, Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec; 1996. Arthur Tremblay, 79 ans, homme politique québécois, enseignant et fonctionnaire; 1949, Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.