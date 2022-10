MERCIER, Gérard



À l'I.U.C.P.Q., le 7 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gérard Mercier, époux de dame Claudette Morin. Il était le fils de feu Adélard Mercier et de feu Yvonne Laverdière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le vendredi 28 octobre 2022 de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; sa fille Annie (Jean Filiatrault); son fils Christian (Marie-Andrée Larouche); ses petits-enfants : Marie, Nicolas, Benoît, Alexandre, Dominic et Jeanne; ses frères et soeurs : Adrien (Françoise Laflamme), Fernande (feu Jean-Yves Lafrance), Antoine (Ghislaine Letarte), feu Antoinette (Laurent Guay), Céline (feu Fernand Paquet), Yvon et Lionel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin : feu Jean, feu Gilles (Lise Labbé), Henri (Carol Tweddle), Ghislaine (feu André Lemelin), Suzanne (feu Guy Duchesneau), Denise (feu Michel Dupont), Pierre (feu Claudette Gagné), Paul (Micheline Emond) et Robert (Marie-Paule Robin). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Mercier et Morin, et ses cousins et cousines. Sincères remerciements aux formidables équipes de l'I.U.C.P.Q. du 7e étage et 3e Notre-Dame (gériatrie et soins palliatifs), préposés, infirmières et médecin ainsi que tout le personnel. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://alzheimer.ca/fr