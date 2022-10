BROCHU BAILLARGEON, Doris



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 21 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Doris Baillargeon, épouse de feu Donat Brochu. Elle était la fille de feu Désiré Baillargeon et de feu Marie-Louise Bissonnette. Elle demeurait à Saint- Damien-de-Buckland.Mme Baillargeon sera exposée à lade 11h à 14h40.et de là, au cimetière Onésime-Brousseau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Évariste Larochelle), Ginette (feu Jean-Yves Boutin), Christian (Aury Sanchez), Francine (Rock Lapointe), feu Rénald, André (Céline Morin) ainsi que ses 11 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil, sa sœur et ses frères: feu Jean-Paul (feu Blanche Benoît), feu Normand (feu Rita Mathieu), feu Gemma (feu Hilaire Brochu). De la famille Brochu: feu Théophile (feu Antoinette Lamontagne), feu René, feu Joseph (Jeannette Brochu), feu Cyrille fils (Lucienne Chabot), feu Edgar (feu Émilienne Morissette), feu Marie-Rose, feu Lauréat (Armande Rousseau), feu Yvonne (feu Robert Corriveau), Mendoza (feu Simone Laflamme). Elle laisse également dans le deuil, des cousins et cousines, des neveux et nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 ou par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire