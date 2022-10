MERCIER, Marcelle



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Marcelle Mercier survenu le 28 septembre 2022 à l'Hôpital de Montmagny. Elle était l'épouse de feu Guy Tanguay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Guy Lalande), Marc (Josée Prévost), André (Marie-Claude Roy), Marie (Paul Guénard) et Suzanne (Jacques Couturier); ses petits-enfants: Catherine, Bruno (Valérie), François (Amélie), Sophie, Sarah (Adrien), Charles (Mireille), Frédéric, Laurence et Jean-Michel; ses arrière-petits-enfants: Adam et Florence. Elle était la sœur de feu Yvon Mercier (Olga Giroux), Célyne (feu Guy Gaulin), feu Pierre Mercier (feu Lise Tremblay), Denise (feu Jacques Leclerc), Claude (Monique Beaulieu), feu Berthe (feu Jacques Aubé) et Claire (Roger Mainville). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Tanguay: Louise, Gilles (Lise Guilbault), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la, de 10 h 30 h à 13 h 30.L'inhumation suivra au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier sincèrement les préposées du Printanier 2 de l'Habitation Mgr Deschênes de Montmagny, notamment Rita, Sophie, Sonia, Léa, France et Nancy pour leur dévouement et leur affection ainsi que le personnel empressé de l'Hôpital de Montmagny pour leurs soins attentifs. Nous vous invitons à faire un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. https://www.fondationhoteldieumontmagny.com. La direction des funérailles a été confiée à la