Hockey Canada : un nouveau mécanisme de signalement des abus

Dans l’optique de «mettre fin à la culture du silence qui sévit au sein [du] sport», Hockey Canada a indiqué jeudi avoir modifié son mécanisme de signalement des incidents d’abus.

La fédération sportive a dévoilé du même coup qu'elle a adhéré au programme Sport sans abus, une nouvelle initiative visant à prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au Canada. Ainsi, les plaintes pour discrimination ou harcèlement à travers le pays seront dirigées directement au Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS).

«L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante de notre travail visant à mettre fin à la culture du silence qui sévit au sein de notre sport, a indiqué dans un communiqué Natasha Johnston, vice-présidente de la sécurité dans le sport de Hockey Canada.

«Nous nous réjouissons de participer à ce tournant dans le milieu sportif canadien et espérons que la population canadienne entend le message fort qui est envoyé, à savoir qu’en aucun cas les comportements inappropriés ne seront tolérés dans le monde du hockey.»

Examen par une tierce partie

Quant aux incidents liés à des personnes affiliées à Hockey Canada au-delà des programmes nationaux, ils seront examinés par un tiers indépendant constitué de «divers professionnels et professionnelles chevronnés reflétant une diversité des genres et une diversité raciale».

«Le tiers travaillera conjointement avec le BCIS pour veiller à ce qu’il ne subsiste aucune lacune dans le traitement des plaintes, lequel devra suivre une approche tenant compte des traumatismes qui assure équité et respect pour l’ensemble des parties», a complété Johnston.

«Il s’agit d’un processus entièrement confidentiel qui garantit que tous les efforts seront faits pour que les personnes qui contreviennent à une politique de Hockey Canada en matière de sécurité dans le sport soient identifiées et soumises aux enquêtes et aux mesures disciplinaires appropriées.»

L’organisation a aussi modifié certaines politiques et procédures afin d’adopter la sixième version du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, surnommé CCUMS. Celui-ci vise à «promouvoir une culture sportive respectueuse qui offre des expériences sportives de qualité, inclusives, accessibles, accueillantes et sécuritaires».

Hockey Canada s'est retrouvée sur la sellette en raison de sa gestion jugée inacceptable relativement entre autres à un cas de viol collectif commis par des joueurs juniors en juin 2018. Un règlement hors-cour conclu avec la victime alléguée a soulevé l'ire de plusieurs, incluant la ministre du Sport, Pascale St-Onge, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Plus tôt en octobre, le chef de la direction, Scott Smith, et les membres du conseil d'administration ont remis leur démission.