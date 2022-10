Hydro songe à hausser le tarif pour les maisons luxueuses

Les grosses maisons qui utilisent beaucoup d’électricité à cause de leur piscine chauffée et leur spa sont dans la mire d’Hydro-Québec, qui étudie des mesures pour restreindre la consommation des clients résidentiels et ainsi libérer de l’énergie pour les entreprises.

« Nous consommons beaucoup trop d’électricité, comme résidents », a déclaré le nouveau ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, envoyant un signal qui est passé inaperçu, à la suite de son assermentation jeudi dernier.

Selon nos informations, Hydro-Québec a déjà mis sur pied un comité qui se penche sur une mise à jour de son cadre législatif datant de 20 ans.

Des mesures qui toucheraient les clients résidentiels sont à l’étude.

Le groupe songe à modifier le tarif pour les grosses maisons avec spa, piscine chauffée et de nombreuses pièces et gadgets énergivores.

Elles utilisent beaucoup de puissance afin de faire fonctionner simultanément un large éventail d’éléments.

Pour l’instant, le seuil de puissance pour qu’un client soit admissible aux tarifs résidentiels est de 50 kilowatts (kW).

La société d’État pourrait l’abaisser à 40 kW ou à 45 kW. Ceux qui le dépasseraient seraient assujettis à une nouvelle classe de tarification.

Certains, chez Hydro, estiment qu’une personne qui possède ce type d’habitation a « probablement une capacité de payer » contrairement à un client qui habite une petite maison.

Programme automatique

Mais encore, Hydro étudie la possibilité d’inscrire automatiquement les nouveaux clients d’Hydro-Québec à la tarification dynamique, qui peine à faire des adeptes.

D’emblée, ils participeraient à l’un des programmes fixant la tarification selon l’heure de consommation, mais auraient toujours le choix de s’en retirer ensuite.

Il s’agit du concept de « opt-in », qui intègre un client à un service sans lui donner la chance de choisir préalablement. Le « opt-out » doit être fait à la demande du client.

Ainsi, Hydro conserverait, comme le veut la tradition, de faibles tarifs pour les clients résidentiels et la notion de participation volontaire à ses programmes incitant par exemple à faire des brassées de lavage en dehors des heures de pointe.

Pour l’instant, seuls 180 000 clients sur les 4 millions participent à ces programmes.

« On est en recrutement », a affirmé Cendrix Bouchard, conseiller en communication chez Hydro-Québec.

Pour les entreprises

Dès 2026, le Québec pourrait manquer d’électricité.

Questionné s’il faut forcer les Québécois à réduire leur consommation, le ministre Fitzgibbon a récemment affirmé « qu’il y a beaucoup de travail à faire pour moduler la consommation » et « qu’il va falloir qu’il y ait des mesures » prises par la société d’État.

« Hydro-Québec l’a sous contrôle. La question est de l’exécuter encore le plus vite possible parce qu’il y a une source de térawattheures additionnels qu’on peut prendre pour émettre ailleurs », a admis M. Fitzgibbon, qui souhaite intervenir pour gérer la demande d’énergie de nouvelles entreprises qui désirent s’établir au Québec.

Hydro-Québec : 4 millions de clients

La tarification dynamique

Permet de diminuer la facture d’électricité d’un client qui réduit sa consommation lorsque la société d’État le lui demande, surtout durant la période d’hivernale.

2022-2023 ▸ 180 000 clients (programme ouvert à tous cette année)

▸ (programme ouvert à tous cette année) 2021-2022 ▸ 157 000 clients , choisis par Hydro

▸ , choisis par Hydro 2020-2021 ▸ 60 000 clients , choisis par Hydro

▸ , choisis par Hydro 2019-2020 ▸ 20 000 clients , choisis par Hydro

Source : Hydro-Québec