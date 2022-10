Judith Lussier devient collaboratrice de l’émission «Le monde à l’envers»

La journaliste Judith Lussier se joint à l’équipe de collaborateurs de l’émission «Le monde à l’envers», animée par Stéphan Bureau.

Dès vendredi, la chroniqueuse du journal «Métro» sera sur le plateau pour débattre avec Biz, Sophie Durocher et Guy Nantel. C'est Pierre Brassard qui sera l'invité spécial de la semaine.

L’équipe du «Monde à l’envers» a relayé un mot présentant Judith Lussier sur ses réseaux sociaux, jeudi, dans lequel elle est décrite comme une «journaliste féministe ou féministe journaliste». On dit qu’elle «explique simplement des enjeux complexes» et qu’elle «formule des arguments percutants sans sacrifier les nuances». On ajoute qu’elle «jette un regard résolument progressiste sur les problèmes de notre époque» et qu’elle «propose de repenser les rapports de force, de changer ce qui ne fonctionne pas, quitte à créer un inconfort chez les privilégiés».

Elle sera là à quelques occasions d'ici les Fêtes, a-t-on précisé à l'Agence QMI.

Judith Lussier, qui a aussi collaboré avec Urbania et Canoe.ca, est l’autrice des essais «Annulé(e), réflexions sur la "cancel culture"» et «On peut plus rien dire: le militantisme à l’ère des réseaux sociaux». Elle collabore aussi à «STAT», quotidienne d’ICI Télé qui est écrite par sa conjointe Marie-Andrée Labbé.

«Le monde à l’envers» est présenté en direct, chaque vendredi, à 20 h, à TVA, TVA+ et en simultané sur QUB radio.