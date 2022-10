La Russie ne fait que défendre son «droit à exister» face aux puissances occidentales, a estimé jeudi le président russe Vladimir Poutine dans un nouveau réquisitoire contre l'Occident sur fond de conflit en Ukraine.

• À lire aussi: La Russie durcit la loi sur la «propagande LGBT»

• À lire aussi: Une centrale électrique en Crimée visée par une attaque de drone

• À lire aussi: «Bombe sale»: Moscou utilise une photo d'origine slovène pour accuser Kyïv

«La Russie ne défie pas l'Occident, la Russie défend juste son droit à exister», a-t-il affirmé lors d'un discours à Moscou devant le forum de discussion de Valdaï, accusant Américains et Occidentaux de vouloir «détruire, effacer (la Russie) de la carte».

Le monde entre dans sa décennie «la plus dangereuse» depuis la Seconde Guerre mondiale, a estimé jeudi le président russe Vladimir Poutine, l’Occident cherchant à maintenir selon lui sa domination sur la planète.

«Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible» depuis 1945, a estimé le dirigeant russe, jugeant que la planète est en «situation révolutionnaire», car l’Occident cherche «désespérément» à imposer sa domination.