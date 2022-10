Les aînés défilent pour changer les regards sur la vieillesse

«Je n’ai pas fini de vibrer»: des seniors, certains en fauteuil roulant, accompagné d’étudiants, ont défilé jeudi à la mairie de Paris dans un spectacle militant visant à briser les clichés sur la vieillesse.

«I'm not old, I'm vintage» (Je ne suis pas vieille, je suis vintage), «Papi Nova», «Les fleurs fanent, pas nous», «Je sème ma jeunesse pour cueillir ma vieillesse», pouvait-on lire sur leurs tenues confectionnées par les étudiants de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA).

Ce défilé atypique organisé par l’Association Petits Frères des pauvres qui lutte contre l’isolement des seniors, s’est déroulé dans les somptueux salons de l’Hôtel de Ville où ont l’habitude de défiler Vivienne Westwood ou Yohji Yamamoto pendant les Fashion weeks parisiennes.

La sexagénaire Caroline Ida Ours, blogueuse, militante et mannequin pour les maisons de la lingerie du luxe, a clôturé le défilé en robe de mariée en brandissant un drapeau sur lequel était écrit: «Je me dis oui».

«Je suis ravie d’être là, cela va dans le même sens de tout ce que je fais contre cette discrimination qui est l’âgisme. Quand nos anciennes défilent, cela va donner la pêche aux jeunes qui vont se projeter à travers cela», a-t-elle déclaré à l’AFP.

«À n’importe quel âge on peut s’amuser, prendre du plaisir, être fou», ajoute-t-elle en reprochant aux Fashion weeks d’être «à côté de la plaque».

La septuagénaire Liliane Béhar a travaillé comme vendeuse chez Pierre Cardin dans sa jeunesse, mais c’est la première fois qu’elle défile.

«C’est peut-être la dernière, c’est pour la bonne cause, c’est un bel évènement qui doit marquer les esprits, même si on est un peu ridicules», dit-elle à l’AFP.

Elle porte un chapeau énorme et une robe chemise blanche avec l’inscription sur le bas du dos: «L’Audace n’a pas d’âge».

Elle dit s’habiller «de façon plus moderne que (sa) grand-mère) et estime que la mode ne doit pas être «adaptée» aux femmes âgées.

«Mais il faut qu’elles défilent, qu’elles profitent et qu’elles soient intégrées dans cette société de jeunisme».

Le défilé a été organisé après la sortie d’un rapport de l’association, qui a révélé que pour près des deux tiers des personnes âgées, un corps qui vieillit peut rester désirable.

Pour Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des pauvres, la mode reste le domaine où «il faut pousser les portes et briser le plafond de verre» pour que les seniors cessent d’être invisibles.