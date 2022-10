L’Océanic enfin victorieux sur la route

RIMOUSKI | L’attaquant de 20 ans William Dumoulin a marqué deux buts pour permettre à l’Océanic de Rimouski d’obtenir un premier gain sur la route cette saison, une victoire de 4-1 ce jeudi face aux Cataractes à Shawinigan.

Julien Béland et Frédéric Brunet ont les autres buts des vainqueurs. La réplique est venue de William Veillette. « Nous avons eu un très bon début de match. Nos jeunes ont bien fait. Kennedy (Quinn) a probablement disputé son meilleur match avec nous. J’ai aussi apprécié le jeu plus discipliné des gars », a commenté Serge Beausoleil, qui savourait une 400e victoire derrière le banc de l’Océanic, saison régulière et séries incluses.

L’Océanic impeccable en première période

Excellente première période de l’Océanic qui a marqué deux buts en plus de limiter les Cataractes à trois lancers et aucune véritable chance de marquer. En milieu de période, le gardien des Cats, Antoine Coulombe a échappé un dégagement de Mathis Gauthier du territoire de l’Océanic que Julien Béland n’a eu qu’à pousser dans le filet pour inscrire son 2e de la saison. En fin de période, William Dumoulin (3e) a battu Coulombe d’une belle manœuvre du revers après avoir accepté une belle passe de Jacob Mathieu dans l’enclave.

Pas de but en deuxième

La deuxième période a été plus serrée même si les Cataractes n’ont obtenu que cinq tirs au but, ils ont davantage menacé la cage de Patrik Hamrla qui a été parfait. En fait, il a été battu par un tir de Charles-Olivier Villeneuve qui a frappé le poteau. Dans le camp de l’Océanic, Shawn Pearson s’est amené seul devant Coulombe qui n’a pas bronché. Luka Verreault a reçu une passe inespérée d’un défenseur des Cats dans l’enclave, mais il a voulu faire de la dentelle, si bien qu’il n’a même pas lancé au but.

Un 2e pour Dumoulin

En milieu de troisième période, Dumoulin a inscrit son 2e but du match avec un tir bas que le gardien Coulombe aimerait sûrement revoir. Le capitaine des Cataractes, William Veillette, a réduit l’écart à deux buts, lorsqu’il s’est amené seul devant Patrik Hamrla. Frédéric Brunet a complété la marque dans un filet désert.

En bref

L’Océanic compte trois blessés : Xavier Filion, Luke Coughlin et Mathis Aguilar. Comme lors du dernier match samedi contre le Drakkar, Lyam Jacques et Jude Campbell ont été laissés de côté. L’Océanic a rappelé le défenseur Mathys Laurent des Patriotes du Cégep St-Laurent où il présente une fiche de cinq mentions d’assistance en neuf parties. Il a pris la place de Cory MacGillivray dans l’alignement. L’Océanic rendra visite aux Voltigeurs vendredi à Drummondville.