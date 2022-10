Pont de Québec: le ministre Julien pas inquiet par la fin du mandat du négociateur Yvon Charest

Le gouvernement Legault ne sent pas lié par la date du 31 janvier 2023 qui correspond à la fin théorique du mandat d’Yvon Charest à titre de négociateur du gouvernement fédéral dans le dossier du pont de Québec.

« J’ai aucun lien avec le mandat de M. Charest », a répondu le ministre Jonatan Julien, jeudi, en marge d’un point de presse.

Ce dernier a ajouté ceci : « On est locataires. On va s’occuper du tablier (du pont). Si quelqu’un veut se porter propriétaire, on va travailler avec le nouveau propriétaire, le cas échéant ».

Le 30 septembre dernier, le gouvernement du Québec s’est entendu in extremis avec le Canadien National (CN) pour renouveler l’entente de location de l’infrastructure rouillée plus que centenaire.

Le négociateur Charest a vu dans cet accord « une bonne nouvelle » qui pourrait accélérer le processus de rachat du pont par le fédéral.

Le mandat de M. Charest comme négociateur a été renouvelé à quelques reprises. L’échéance actuelle se termine le 31 janvier 2023. « J’ai renouvelé mon mandat pour quatre mois en étant conscient qu’on va y arriver cette fois-ci », a confié l’homme d’affaires le mois dernier au Journal.

Jeudi, M. Charest n’a pas voulu réagir à la sortie du ministre Julien.