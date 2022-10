Radio-Canada se fout de son mandat

En tirant la plogue sur le gala du cinéma, Radio-Canada démontre une fois de plus que les cotes d’écoute sont sa vraie préoccupation.

C’est ironique que la décision du diffuseur public intervienne la même semaine où son critique de cinéma depuis un quart de siècle, Michel Coulombe, lance un ouvrage sur le 7e art intitulé Le Québec au cinéma. Ce que nos films disent de nous. La décision intempestive de Radio-Canada en dit long sur le peu de cas qu’elle fait de son mandat culturel qu’elle relègue presque entièrement à ARTV, une chaîne spécialisée pour laquelle il faut s’abonner. Comme si les centaines de millions que reçoit chaque année Radio-Canada ne lui servaient qu’à mieux concurrencer la télévision privée.

La décision de Radio-Canada intervient au moment où les salles cherchent désespérément à se relever d’une pandémie qui les a laissées exsangues. Les propriétaires de salles de cinéma ne sont pas les seuls à devoir traverser les turbulences que la COVID a entraînées. Tous les producteurs de spectacles, y compris les directeurs de nos théâtres les plus anciens, éprouvent beaucoup de mal à rameuter les spectateurs d’avant la pandémie. Les longues fermetures, les annulations de spectacles à la dernière minute, l’obligation de porter un masque et la crainte du virus ont refroidi les ardeurs culturelles des plus hardis. Les abonnés reviennent au compte-gouttes.

LA SRC EMPIRE LE PROBLÈME

Au lieu de faire partie de la solution, Radio-Canada choisit de l’aggraver en rayant de l’horaire le gala destiné à faire la promotion du cinéma. La déconfiture des deux derniers galas à la barre desquels on retrouvait la « non-animatrice » Geneviève Schmidt, lui fournit une excuse en or. Tout comme Radio-Canada peut s’autoriser de la désorganisation du milieu et des tiraillements que vivent ses porte-parole autoproclamés. J’ai lu avec attention tous les chroniqueurs qui ont commenté la mort du gala de Québec-Cinéma, aussi bien ceux qui dansent sur sa tombe que ceux qui pleurent sa disparition.

Si plusieurs galas, celui du cinéma comme celui des Gémeaux, ne furent pas toujours à la hauteur, Radio-Canada ne peut jouer les Ponce Pilate. Ses responsables des variétés ont toujours pesé lourd sur les décisions créatives des galas, ne laissant qu’une place congrue aux représentants de l’Académie du cinéma et de la télévision et de Québec Cinéma.

UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION ?

Malgré des défauts dont j’ai souvent fait état dans cette chronique, comme les carences de nombreux scénarios par exemple, le cinéma québécois vaut mieux qu’être livré corps et biens une semaine par an au « small talk », pour ne pas écrire à l’insignifiance de l’émission estivale Bonsoir bonsoir ! Depuis un demi-siècle, rares furent les années où un film québécois ne s’est pas illustré dans la course aux Oscars et aux Césars ou dans des festivals d’envergure internationale comme Cannes, Toronto, Berlin, Venise et Sundance.

La décision de Radio-Canada est inacceptable. Elle est en nette contradiction avec les moyens plus considérables que les gouvernements d’Ottawa et de Québec octroient à Téléfilm et à la SODEC. Les longs métrages et les documentaires que ces fonds rendront possibles auront besoin de visibilité et c’est précisément le rôle que jouent les galas. Même les ineptes galas de juin dernier et de l’année précédente, qui étaient plus des pensums que des célébrations, ont été tolérés par un demi-million de personnes. C’est trop de téléspectateurs pour prétendre que les galas sont une espèce en voie d’extinction.