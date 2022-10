Sous le soleil: beau et déchirant

Ce n’est pas pour rien que le film Sous le soleil a été couvert de prix dans tous les festivals où il a été présenté. Ce drame intimiste absolument bouleversant de la réalisatrice écossaise Charlotte Wells est une pure merveille.

Lauréat de la Louve d’or du meilleur film au dernier Festival du nouveau cinéma (FNC) de Montréal, Sous le soleil (Aftersun, en version originale anglaise) nous emmène dans la tête de Sophie (Celia Rowlson-Hall), une jeune femme de 30 ans qui se remémore les vacances qu’elle a passées dans un hôtel en bord de mer, en Turquie, avec son père, Calum (Paul Mescal), une vingtaine d’années auparavant, alors qu’elle avait 11 ans.

À travers ces souvenirs de préadolescence, entrecoupés d’images filmées à l’époque par Sophie avec sa caméra miniDV, on découvre un amour et une complicité très forte entre Calum et sa fille. Or, même s’il prend un plaisir évident à passer du temps avec sa fille adorée, Calum traîne avec lui une tristesse et un mal de vivre profond. Entre les baignades à la plage, les séances de karaoké et les excursions de plongée sous--marine, Sophie passe des vacances normales. Elle ignore toutefois que son père souffre de plus en plus à l’intérieur.

Douce mélancolie

Dans ce premier long métrage, la cinéaste Charlotte Wells brosse un portrait émouvant d’un jeune père à la dérive. L’acteur Paul Mescal, révélé dans la série Normal People, offre une composition déchirante sous les traits de cet homme énigmatique au regard triste. Il forme un duo attachant avec la jeune Frankie Corio, qui brille par le naturel de son jeu.

Filmant avec une sensibilité remarquable cette relation père-fille, Charlotte Wells multiplie les silences et les non-dits, parvenant à installer une ambiance mélancolique et envoûtante. En parfaite maîtrise de son art, la réalisatrice déploie tout son talent dans une puissante scène de danse où, sur le rythme de la chanson Under Pressure (de David Bowie et Queen), on entrevoit avec chagrin le triste destin de Calum. Du grand cinéma.

Sous le soleil ★★★★