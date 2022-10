Un round, un K.-O. et une retraite pour Harley-David O’Reilly

Premier Gatinois à monter dans le ring, jeudi au Casino du Lac-Leamy, Harley-David O’Reilly a amorcé – et terminé – sa carrière professionnelle avec fracas en servant un percutant K.-O. à Hubert Poulin.

Contre le hockeyeur des 3L de Rivière-du-Loup, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), O’Reilly (1-0, 1 K.-O.) a démontré l’étendue de son talent qui lui a permis d’être champion canadien des moins de 81 kg en 2017 et médaillé de bronze l’année suivante aux Jeux du Commonwealth, avant d'être freiné par les blessures. Il était simplement dans une classe à part.

Arrogant par moment, il n’a eu aucune misère à éviter les frappes de Poulin (2-1-1), qu’il a envoyé au pays des rêves dès le premier round. Ce dernier a eu besoin de quelques minutes avant de reprendre ses esprits et a dû être transporté à l’hôpital.

«C’était mon premier et dernier combat. J’ai donné toute ma vie à ce sport-là. J’ai donné tout ce que j’avais à donner. J’avais besoin de le faire, j’ai tout le temps rêvé de boxer chez les professionnels.»

Un premier K.-O. pour Guerrero

Christophe Guerrero avait remporté ses quatre premiers combats par décision. Le protégé d'Eye of the Tiger Management (EOTTM) a démontré dans ce gala qu’il n’avait besoin que d’un peu plus de temps sur le ring pour achever son adversaire.

À son tout premier combat prévu pour six rounds, il a complètement dominé le Mexicain Julian Mendo Salmoran (7-5-2, 1 K.-O.) pour signer son premier K.-O. L’arbitre n’a eu d’autre choix que d’interrompre le duel au cinquième round, Salmoran étant incapable de répliquer.

Guerrero(5-0, 1 K.-O.) était bien entendu très heureux du résultat. «J’étais en pleurs. J’ai travaillé très fort pour ce K.-O. J’ai montré que je pouvais le faire. [...] J’avais besoin d’un round de plus pour [avoir un K.-O.]. Maintenant, ça va rouler!»

Une nulle pour Jean-Gardy

Jean-Gardy François (3-0-1, 2 K.-O.) a ouvert la soirée devant des gradins qui tardaient à se remplir. Le Montréalais faisait face à un Mexicain invaincu en Alfredo Jimenez Espino (5-0-1, 1 K.-O.), et il a dû se contenter d’un verdict nul. Il a notamment subi une coupure.

Rien pour inquiéter son entraîneur Vincent Auclair, ni son promoteur Camille Estephan, qui avait laissé miroiter un contrat pour le pugiliste de 31 ans.

«Je ne vois pas ça comme un recul, a dit Auclair. Jean-Gardy a toujours boxé avec de bons boxeurs. Avec Jean, c’est la voie qu’on a décidé de prendre parce qu’il est plus âgé. Son développement doit être plus rapide.

«C’était un combat chaudement disputé, a déclaré le directeur général d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), Antonin Décarie. On l’apprécie, on verra ce qui va se passer ensuite.»

En bref:

Luis Santana (7-0, 2 K.-O.) devait affronter Juan Perez Vazquez (16-5-1, 3 K.-O.), mais le Mexicain s’est présenté au Québec avec... 35 livres de trop. Le combat a été annulé.

«C’est complètement ridicule. Il aurait dû nous avertir avant de partir. Pourquoi venir? C’est stupide», s’est désolé Décarie, qui souhaite trouver un moyen d’éviter ce genre de situation à l’avenir. Steve Claggett, Alexandre Gaumont et Junior Ulysse devaient également se battre en fin de soirée.