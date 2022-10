Une autre sentence bonbon !

En août 2008, une jeune femme de 25 ans qui revenait de l’aéroport Trudeau avec son fils de quatre ans a raté le dernier autobus en direction de Québec, où elle habitait.

Elle s’est donc dirigée vers un motel afin de louer une chambre pour la nuit.

Malheureusement pour elle, un homme l’a suivie en auto.

UNE ATTAQUE DÉGUEULASSE

La femme venait tout juste d’entrer dans sa chambre que l’homme s’est engouffré précipitamment dans la pièce, l’a prise par les cheveux et l’a tirée vers la salle de bain, où il l’a forcée à lui faire une fellation pendant que le bambin, debout sur le lit, criait : « Maman, maman ! »

Au cours de l’attaque, la victime s’est brisé deux dents en tombant face première contre le lavabo de la salle de bain.

Une fois son crime commis, l’homme a fouillé dans le portefeuille de la jeune femme et lui a volé 280 $.

Grâce à l’ADN, l’agresseur, Mohamed Chaouachi, a été arrêté huit ans après les faits, et reconnu coupable d’agression sexuelle, de menaces de mort et de vol qualifié.

Il a reçu sa sentence hier. Cinq ans et demi de prison.

La Couronne réclamait une peine de 10 ans d’emprisonnement, alors que la défense, elle, suggérait seulement deux ans.

Deux ans !

UN CLIGNEMENT DES YEUX

Le gars va passer cinq ans et demi en prison.

Pour avoir sauvagement violé une femme devant son enfant de quatre ans.

Et attendez, connaissant notre système de justice, ce salaud va sûrement sortir après avoir purgé les deux tiers de sa peine.

Donc, après trois ans et demi.

Trois ans et demi à l’ombre...

Pour avoir bousillé la vie d’une femme. Et celle de son enfant.

C’est dégueulasse.

Il y a trois ans et demi, on était en avril 2019.

Des inondations majeures affectaient plusieurs villes du Québec, la mort d’une petite fille à Granby provoquait l’indignation de la population, le gouvernement déposait son projet de loi 21 sur la laïcité.

On s’en souvient comme si c’était hier !

Trois ans et demi, ça passe en un éclair !

Un clignement des yeux... et le gars va être libre comme l’air ?

Comme si rien ne s’était passé ?

Vous pensez que sa victime a souffert seulement pendant trois ans et demi, vous ?

Et qu’après ça, elle a tourné la page ?

Reprenant son petit bonhomme de chemin avec le sourire ?

La rencontre de l'heure Mulcair-Lisée avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, tous les jours 9h, en direct ou en balado sur QUB radio :

UN CRIME HAINEUX

On veut protéger les femmes ?

Eh bien, commençons par donner des sentences exemplaires aux hommes qui les attaquent, qui les violent, qui les agressent !

Trois ans et demi de prison, c’est une insulte !

On ne compte plus le nombre de bandits à cravate qui ont passé plus de temps que ça derrière les barreaux !

Un viol, c’est un crime haineux. On attaque une femme parce qu’elle est une femme.

C’était elle. Ça aurait pu être une autre.

N’importe quelle femme faisait l’affaire.

L’important est que la victime soit une femme.

Quand on viole une femme, on viole toutes les femmes.

À quand des sentences qui reflètent l’horreur de ce crime ?