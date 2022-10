Vous pourrez vous payer de la gastronomie à prix d'ami avec le retour de ce festival

Du 4 au 20 novembre, les amateurs de bonne bouffe auront de quoi se faire plaisir avec le retour du festival Québec Table Gourmande.

• À lire aussi: Offensive touristique pour contrer la grisaille de l’automne

Avec une cinquantaine de restaurants participants, les consommateurs auront l’embarras du choix, que ce soit pour le brunch, le diner ou le souper, avec des offres allant de 25$ à 65$ par personne.

Cette année, la grande nouveauté, les clients qui choisissent de prépayer leur repas au moment de la réservation en ligne recevront une carte promotionnelle d’une valeur de 50% de leur achat. Cette carte sera valide du 21 novembre 2022 au 15 février 2023. Cette initiative est possible grâce à l’obtention d’un financement de 35 000$ de la Ville de Québec, a expliqué Yann Latouche, président d’EvenTouch, l’entreprise événementielle qui chapeaute ce rendez-vous.

«C’est notre cinquième édition. Quand la première édition a été créée, il y a cinq ans, c’était pour répondre à une période plus tranquille pour les restaurateurs qui se situe à la fin octobre-début novembre où c’est plus morose (...). Le but, c’était de créer de l’achalandage», a-t-il affirmé.

Avec la pandémie, l’événement s’est adapté avec la formule de plats à apporter, mais pour l’édition 2022, c’est le retour en salle à manger.

«C’est un incitatif pour donner le goût aux gens de sortir de chez eux», ajoute M. Latouche.

Avec cette nouveauté, on prolonge le plaisir.

«On a travaillé avec la Ville de Québec dans deux programmes de subvention différents pour pouvoir aider les restaurateurs et les regroupements de gens d’affaires. On est allé chercher 35 000$ qu’on redonne aux acheteurs festivaliers de Table Gourmande qui vont prépayer leur menu.»

«Avec l’option prépayée, on évite le non-show qui est une plaie dans les restaurants», poursuit le promoteur.

Pour participer, il faut consulter le site Web de Québec Table Gourmande. Le choix du menu se fait en ligne via l’application Libro.

« Au total cette année, la gastronomie de dix secteurs de Québec sera mise à l’honneur, grâce à la collaboration de sociétés de développement commercial ou d’associations locales de marchands », ajoute M. Latouche.