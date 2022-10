Achat de Twitter par Musk: retour de Trump sur Twitter à l’horizon

L’achat de la plateforme Twitter par Elon Musk pour la coquette somme de 44 milliards de dollars signifiera probablement le retour de Donald Trump sur ce réseau social, estime l’animateur du podcast d’actualité numérique Mon Carnet, Bruno Guglielminetti.

En entrevue vendredi à QUB radio, il a décrit M. Musk comme un libertarien. «Il veut plus de liberté dans les expressions et il souhaite revenir sur certains jugements effectués dans le passé en étant plus tolérant. Ce qui veut probablement dire le retour de Donald Trump », a-t-il mentionné au micro de Benoît Dutrizac.

Ce dernier considère que la transaction est chère payée, mais que M. Musk rentrera dans son argent d’ici quelques années et qu’il assurera la pérennité de la plateforme.

Bruno Guglielminetti a mentionné que l’intérêt de Musk était de mettre la main sur une plateforme existante et de la bonifier en l’amenant ailleurs.

«Il veut la transformer en couteau suisse. Si nous suivons sa logique, il voudrait créer l’équivalent de ce que les Chinois utilisent, l’application WeChat, qui sert à tout, comme communier, payer, acheter et réserver. Ce serait de prendre la base d’utilisateurs de Twitter (300 millions) et d’ajouter des fonctions pour amener les gens ailleurs.»

Clientèle ciblée

Selon M. Guglielminetti, Twitter n’a jamais été une plateforme grand public. Il estime qu’à peine 10 % de la population utilisant les réseaux sociaux y sont présents.

«Les gens qui sont dans le domaine de l’information, du sport, de la politique s’y retrouvent. C’est vraiment niché. C’est comme une chaîne d’information continue. Les individus qui veulent passer des messages ou influencer, c’est là qu’ils vont», a-t-il dit, en précisant que seulement 10 % des utilisateurs de Twitter produisent 90 % du contenu.

Questionné à savoir si cette acquisition pourrait faire mal à Mark Zuckerberg, M. Guglielminetti répond par la négative s’il laisse Twitter tel quel.

«C’est sûr que des gens seront curieux de voir ce qui va se passer, mais ça ne fera pas mal à Facebook, car il demeure le navire amiral des réseaux sociaux. Ce n’est pas comparable, il y a 2 milliards d’utilisateurs sur Facebook.»

Rappelons qu’Elon Musk a officialisé le rachat du réseau social à l’oiseau bleu le jeudi 27 octobre, après de longs mois de négociations et de rebondissements. L’une de ses premières décisions a été de licencier le PDG Parag Agrawal et deux autres dirigeants.