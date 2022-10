Adib Alkhalidey ajoute des supplémentaires

L’humoriste Adib Alkhalidey a ajouté deux supplémentaires à son spectacle «Québécois Tabarnak», à la Place des Arts, les 6 et 7 janvier.

Les billets ont d’ailleurs été mis en vente vendredi.

L’humoriste joue actuellement ce spectacle depuis le mois de mars dernier. En plus de ses supplémentaires à la Place des Arts, Adib Alkhalidey sera aussi en supplémentaires à Québec le 19 janvier et à Saint-Eustache le 25 février. Il sera aussi à Gatineau, Longueuil et Terrebonne en février.

