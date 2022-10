Air Canada: première marge d’exploitation positive depuis le début de la pandémie

Air Canada a enregistré sa première marge d'exploitation trimestrielle positive depuis le début de la pandémie et a encore réduit sa perte nette par rapport au troisième trimestre de 2021.

«Nous avons enregistré un bénéfice d'exploitation de 644 M$, ainsi qu'une forte marge d'exploitation de 12,1 %. Il s'agit du premier trimestre depuis le début de la pandémie où nous enregistrons un bénéfice d'exploitation positif», a indiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, par voie de communiqué vendredi.

Air Canada a enregistré une perte nette de 508 millions $ au deuxième trimestre 2022, ou de 1,42 $ par action dilué, comparativement à une perte de 640 millions $, ou de 1,79 $ par action dilué, au trimestre correspondant l’an dernier.

Lors du premier trimestre de 2022, le transporteur aérien avait rapporté une perte nette de 974 millions $, ou de 2,72 $ par action diluée. Au second trimestre, l’entreprise avait enregistré une perte nette de 386 millions $, ou de 1,60 $ par action dilué.

«Grâce à l'ardeur au travail de nos employés et à leur engagement, après les difficiles mois de juin et de juillet, nous avons constaté une amélioration importante de nos activités en août et en septembre, l'exploitation étant maintenant au même niveau qu'avant la pandémie», a ajouté M. Rousseau.

L’entreprise est revenue sur les annulations et retards de vols cet été. Dépassée par la reprise effrénée du trafic aérien, Air Canada avait dû se résoudre à couper son nombre de vols offerts en juillet et août.

«Nous sommes bien conscients que de nombreux clients ont été affectés par des perturbations lors de leurs déplacements cet été, et nous regrettons sincèrement les désagréments causés», a indiqué l’entreprise.

Au cours du troisième trimestre, Air Canada dit avoir transporté plus de 11,5 millions de clients, ce qui représente près de 6 millions de plus qu'au troisième trimestre de 2021.

Air Canada, qui fête ses 85 ans ce trimestre, a annoncé mercredi augmenter la capacité de son parc aérien de 15 A220 d'Airbus supplémentaires portant à 60 sa commande totale de ces appareils.