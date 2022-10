BROUSSEAU, Patrick



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Patrick Brousseau, époux de feu madame Rolande Lacombe, fils de feu Édouard Brousseau et de feu Juliette Morin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses filles: Odette (Louis Gagnon) et Viviane (Stéphane Allaire); ses petites-filles: Laurence Gagnon et Cora-Lee Allaire. Il était le frère et le beau-frère de feu Marc Brousseau (Huguette Pelletier), Claude Brousseau (Monique Lamontagne), feu Jean-Guy Brousseau (Florence Landry), feu Lorraine Brousseau (feu Marcel Talbot), feu Micheline Brousseau (feu Rosaire Côté), Danielle Brousseau (Louis Godin), feu Robert Lacombe (feu Réjeanne Rhéaume) et de feu Jacqueline Lacombe (feu Claude Dorion). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h et