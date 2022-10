CF Montréal: un contrat à long terme pour Samuel Piette

Le milieu de terrain Samuel Piette a signé un contrat de trois ans avec le CF Montréal, vendredi, l'entente comprenant une année d'option pour 2026.

Figure de l’équipe bien connue au sein de la communauté locale, l’athlète de 27 ans est le cocapitaine du club qu’il a aidé à terminer au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) cette année. Il a disputé les six dernières saisons à Montréal, totalisant 11 323 minutes de jeu en 143 matchs de la MLS, ainsi que deux buts et 10 passes décisives en saison régulière. Lors de la campagne 2022, Piette a accumulé 26 rencontres et 1486 minutes.

«Je suis très heureux de poursuivre ma carrière à la maison, ici à Montréal, a dit Piette par voie de communiqué. C’est un honneur et une grande fierté pour moi d’enfiler le maillot du CF Montréal et de représenter ma ville sur le terrain, mais aussi en dehors. Je veux continuer à inspirer les jeunes partout au Québec.»

«Nous sommes très heureux de cette prolongation avec Samuel, un joueur d’ici, québécois et canadien, a pour sa part déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Déjà un élément important de notre club depuis plus de cinq ans, il nous aidera à poursuivre notre projet au cours des années à venir. Samuel continuera à jouer un grand rôle comme joueur avec nous et en équipe nationale, mais aussi à l’extérieur du terrain.»

Année bien remplie

Le joueur québécois a par ailleurs atteint le plateau des 150 joutes en carrière - toutes compétitions confondues - avec l’organisation le 13 août.

«Tout le monde se sentait bien, on pouvait progresser. C’est vraiment la plus belle saison de ma carrière», a-t-il dit au bilan de fin de saison, mardi, en dépit de l’élimination des siens aux mains du New York City FC deux jours auparavant.

Sur la scène internationale, il a contribué aux succès du Canada qui a terminé au sommet de son groupe de qualification de la CONCACAF en prévision de la Coupe du monde. Il a aussi espoir de jouer au Mondial qui se déroulera au Qatar dès le mois prochain. La formation de l’unifolié amorcera le tournoi en affrontant la Belgique le 23 novembre.