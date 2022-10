Combat en Colombie: Rivas et GYM victimes d’une fraude

Le champion du monde WBC des super-lourds-légers Oscar Rivas et le Groupe GYM se sont fait jouer un vilain tour alors qu’ils souhaitaient présenter une défense de titre en Colombie dans les derniers mois. Récit d’un scénario d’un mauvais film.

Rencontrés dans un restaurant de Laval, Rivas (28-1, 19 K.-O.), son agent Stéphane Lépine et son promoteur Yvon Michel ont décidé de raconter les déboires de leur projet qui a été annulé ou repoussé à plusieurs reprises.

Après avoir décroché son titre mondial, Rivas caressait le rêve de défendre sa ceinture en Colombie. Toutefois, le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar en l’espace de quelques semaines.

L’été dernier, Yvon Michel organisait une carte de boxe avec un certain Juan Carlos Moreno. Le tout devait être présenté le 13 août au Stade Pascual-Guerrero. L’adversaire devait être le Polonais Lukasz Rozanski qui était le deuxième aspirant au classement de la WBC.

«Au départ, on a conclu une entente en mars pour un combat en juin, a raconté Yvon Michel. Toutefois, Oscar s’était blessé lors de son combat contre Ryan Rozicki et il a dû subir une chirurgie.

«On a donc reporté le combat au 13 août. Durant cette période, Moreno devait faire des dépôts à la World Boxing Council (WBC) pour garantir notre entente. Oscar devait recevoir la meilleure bourse de sa carrière.»

Promesses non tenues

À compter de ce moment, les choses se sont envenimées. Moreno a fait plusieurs promesses à Michel et à son boxeur qu’il n’a pas tenues.

«Avant qu’on se rende en Colombie pour les conférences de presse à Bogota et à Cali en avril, il nous a fait parvenir une preuve bancaire. On s’est dit que tout serait correct.

«Nous sommes allés rencontrer les journalistes et les instances politiques. Nous sommes allés visiter le stade. Tout semblait normal à première vue.

«Après quelques semaines, on s’est rendu compte que l'argent n’avait pas été déposé dans le compte de la WBC. On était à un mois du combat.»

Rivas devient alors sceptique devant la situation. Il connaît la longue tradition de fraude et de corruption dans son pays.

«J’ai senti que quelque chose clochait quand nous sommes allés là-bas, a expliqué Rivas. C’était étrange à l’hôtel. C’était bon marché et nous n'avions pas le transport dont nous avions besoin.»

Par la suite, Moreno donne rendez-vous à la vice-présidente de GYM Alexandra Croft et à un représentant de la WBC à Miami pour rectifier sa situation. Encore une fois, il fait faux bond prétextant qu’il était coincé aux douanes américaines en raison de la COVID-19.

«On annule alors le gala du 13 août, précise Michel. Il m’a dit que c’était à cause de Jennifer Lopez qui devait faire un concert lors de la même soirée. On lui dit qu’on ne veut plus rien savoir.»

Un investisseur du champ gauche

Moreno n’avait pas dit son dernier mot. Il trouve un investisseur très fortuné selon ses dires. Oscar Rivas fait appel à un avocat pour faire des vérifications au sujet de cet homme d’affaires mystérieux.

«Moreno est un fraudeur et un manipulateur, ajoute Michel. Par contre, après nos recherches, tout était conforme avec l’homme d’affaires qu’il amène dans le projet.

«On tente alors d’organiser le duel à Barranquilla pour le 5 novembre. À la fin du mois d’août, l’homme d’affaires, qui est multimillionnaire, est insatisfait. En raison d’un autre report du duel, il a décidé de se retirer de l’aventure.»

À ce jour, Moreno n’a toujours pas remboursé les dépenses de Rivas et du Groupe GYM comme prévu au départ. On parle de quelques dizaines de milliers de dollars.

Malgré tous ces hauts et ces bas, le projet n’est pas mort. On parle maintenant d’un combat en juin 2023, mais la WBC doit donner son approbation.