Deux fois plus de femmes survivent au cancer du sein qu’il y a 15 ans, selon une étude

Le pourcentage de survivantes du cancer du sein au Canada a doublé au cours des 15 dernières années, selon une étude menée par une chercheuse de l’Université de Toronto.

L’étude, récemment publiée dans le «Journal of the National Comprehensive Cancer Network», a révélé qu’au cours de la période de 15 ans allant de 2007 à 2021, 370 756 patientes (2,1 % de la population féminine adulte au Canada en 2022) ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 86 % de ces femmes auraient survécu au cancer du sein d’ici 2022.

«Cela indique que la prévalence des survivantes du cancer du sein dans la population féminine canadienne a doublé et qu’il y a 2,5 fois plus de survivantes depuis la dernière estimation en 2007», a déclaré la chercheuse Amy Kirkham.

Les traitements qui ont fait baisser les taux de mortalité du cancer du sein entraîneraient cependant des effets secondaires à court et long terme, qui pourraient augmenter le risque de décès par d’autres causes notamment les maladies cardiaques.