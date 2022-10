Électricité: des restrictions «sans précédent» prévues dans la région de Kyïv

Des restrictions d'électricité «sans précédent» sont prévues «ces prochains jours» dans la région de Kyïv, en raison d'importants dégâts infligés au système énergétique du pays par des récentes frappes russes, a annoncé vendredi l'opérateur ukrainien DTEK.

« Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours », a annoncé le département régional de ce groupe sur Facebook.

« Le système énergétique du pays a subi de nouveaux dégâts », a précisé DTEK, évaluant « un manque à hauteur de 30 % de la consommation pour Kiev ».

Depuis plus de deux semaines, la Russie multiplie les frappes sur les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, ce qui a provoqué la destruction d’au moins un tiers de ses capacités dans ce domaine, juste avant l’hiver.

En conséquence et afin d’éviter que tout le réseau de distribution ne se congestionne, des coupures de courant de quelques heures sont imposées quotidiennement dans de nombreuses régions, notamment dans la capitale Kiev, depuis plusieurs jours.

Le gouverneur régional de la capitale ukrainienne, Oleksiï Kouleba, avait de son côté appelé jeudi la population locale à se préparer à des « coupures d’électricité d’urgence pour un délai indéterminé » et à « consommer l’électricité avec modération ».

« La situation reste tendue et il est malheureusement trop tôt pour parler d’une stabilisation du système », a-t-il déclaré vendredi sur Telegram.