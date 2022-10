Est-ce que Québec solidaire est K.-O. ?

Les lendemains d’élection ne sont jamais faciles pour les partis défaits. On se retrouve aussi fatigués que les gagnants après des semaines de fou, mais sans l’euphorie de la victoire. Néanmoins, le travail reprend vite : il faut se mettre au service des citoyens et déjà reprendre le collier en vue du prochain rendez-vous dans quatre ans.

Voilà presque un mois que l’élection est passée. J’ai l’impression de voir en Québec solidaire un parti sonné, qui bouge au ralenti, pris dans une certaine torpeur. On ne reconnaît plus la formation qui faisait flèche de tout bois, prompte à réagir et soucieuse d’insérer son point de vue dans les débats qui lui sont chers.

PQ hyperactif

En comparaison des autres formations politiques qui se retrouvent dans l’opposition, Québec solidaire aura été un parti plus que discret dans ces semaines d’après-campagne. Le PQ a occupé beaucoup d’espace avec sa bataille sur le serment. Paul St-Pierre Plamondon se garde actif sur le dossier du tunnel qui est aux portes de sa circonscription.

Éric Duhaime a tapé du pied pour la reconnaissance de son parti malgré l’absence de sièges. Il a fait quelques interventions, notamment sur la taille du Conseil des ministres.

Les libéraux ont offert le service minimum d’une opposition officielle, Dominique Anglade étant surtout concentrée sur les affaires internes et sur sa propre survie politique.

Le contraste est grand lorsqu’on compare avec Québec solidaire après l’élection de 2018. On avait senti les porte-parole du jeune parti gonflés à bloc. Ils avaient multiplié les interventions fortes, se présentant comme la véritable opposition et annonçant leurs intentions sur l’environnement.

Dossiers chauds

Pourtant, cette année, Québec solidaire aurait des occasions rêvées de multiplier les offensives senties. Le dossier du tunnel touche l’est de Montréal, le fief de Québec solidaire. Il devrait être au cœur de la discussion.

Le débordement des urgences affecte plusieurs hôpitaux du grand Montréal, cela devrait préoccuper QS. L’oubli de l’Abitibi-Témiscamingue dans la formation du Conseil des ministres devrait choquer le parti qui vient de se faire ravir le comté de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Les porte-parole de Québec solidaire, lorsque demandés, ont fait quelques entrevues, mais leur ardeur dans les dossiers n’a rien de comparable avec ce que nous avions connu auparavant.

Est-ce un contrecoup de la déception électorale ? Bien sûr, Québec solidaire avait mis la barre haut. Mais à 11 députés, un de plus qu’avant, le résultat peut même être présenté comme une avancée.

Il y a des plus et des moins dans le résultat. Québec solidaire est passé au deuxième rang pour le vote populaire, ce n’est pas rien. Il a continué à progresser à Montréal, mais reculé en banlieue et en région. Il n’est pas l’opposition officielle, mais il a un caucus compétent.

En somme, malgré les déceptions, rien ne justifierait d’être démoralisé au point de se retirer dans son terrier. Le parti doit vite relever la tête et repartir à l’offensive.