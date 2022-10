Évadé d’un zoo suédois, le cobra royal Houdini reste insaisissable

Presque une semaine après sa spectaculaire évasion de son enclos d’un zoo suédois, un cobra royal a de nouveau filé après que le personnel l’a localisé dans un mur, ont annoncé vendredi les autorités.

Le reptile, surnommé Sir Väs (« Sire Siffleur »), arrivé au zoo Skansen de Stockholm seulement quelques jours auparavant, s’était enfui samedi dernier en passant par l’un des luminaires de son terrarium.

Après sa disparition, le venimeux fugitif a été renommé Houdini, une référence au fameux roi de l’évasion éponyme.

La section reptiles du zoo est fermée depuis l’évasion. Afin de retrouver sa trace, les employés ont répandu de la farine et installé des pièges collants. Ils se sont également équipés de caméras spéciales fournies par les douanes afin de pouvoir inspecter les recoins hors de portée.

Vendredi, la cavale du fuyant reptile a semblé prendre fin lorsqu’il a été repéré dans un mur. « Sir Väs localisé — et parti à nouveau ! », ont écrit les douanes suédoises dans un communiqué sur les réseaux sociaux, sans donner d’autre précision.

« Grâce à un travail méthodique, Sir Väs a enfin pu être localisé dans un mur intérieur près du terrarium », selon la même source. « Mais vendredi, Sir Väs a encore une fois réussi à s’évader ».

Le terrarium du zoo a accueilli des cobras royaux pendant près de 15 ans, mais il n’aura fallu que quelques jours au nouveau locataire pour trouver une porte de sortie.

Selon la direction du zoo, « Houdini » bénéficiait d’un avantage sur les anciens locataires : le personnel a récemment remplacé les lampes au-dessus du terrarium par des ampoules à basse consommation chauffant beaucoup moins que les anciennes lampes, dont la chaleur maintenait les reptiles à distance.

Originaire d’Asie du Sud et du Sud-Est, le cobra royal, d’un naturel calme et peu susceptible d’attaquer, est le plus long serpent venimeux du monde.

Sa proie principale est les autres serpents, mais sa morsure peut être mortelle chez l’humain si elle n’est pas traitée.