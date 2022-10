Expulsée du caucus libéral, Marie-Claude Nichols demeurera députée

Expulsée du caucus libéral jeudi, la députée Marie-Claude Nichols assure qu’elle n’entend pas démissionner ni se joindre à une autre formation politique.

Dans une courte déclaration écrite, la députée de Vaudreuil tient à rassurer ses concitoyens. «Rien de changera pour eux quant à l’énergie que met mon équipe à les servir, à ma présence sur le terrain ou à l’Assemblée nationale où j’utiliserai tous les moyens mis à ma disposition pour faire entendre leur voix», dit-elle.

«Je veux également leur signifier mon intention de siéger comme députée indépendante et, par conséquent, de ne m’affilier à aucun autre parti politique par respect pour eux et en raison de mes convictions profondes. Mes valeurs, elles, ne changent pas, elles demeurent libérales», ajoute Mme Nichols.

Jeudi, la députée a été exclue du caucus libéral après avoir refusé le poste de critique aux transports proposé par la cheffe Dominique Anglade. Mme Nichols souhaitait plutôt obtenir le poste de troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale.

La cheffe libérale a plutôt accordé son soutien pour ce poste député Frantz Benjamin.